Hund stirbt nach mutmaßlichem Giftköder-Verzehr

Mutmaßlich nach dem Verzehr eines Giftköders bei Neuhausen (Enzkreis) ist ein Hund gestorben. Polizeiangaben zufolge wurde der Mischling in einer Tierklinik behandelt und zeigte Symptome, die auf eine Vergiftung hindeuten. Einen Nachweis gebe es aber nicht, sagte eine Sprecherin. Das Tier war in der Nacht auf Montag gestorben. Sein Besitzer war zuvor mit ihm in einem Bereich spazieren gewesen, in dem ein Nutzer in einer Warn-App für Hundehalter am Wochenende drei mutmaßliche Giftköderfunde gemeldet hat. Wer der Nutzer ist und wie die mutmaßlichen Giftköder beschaffen waren, ist der Polizei bisher nicht bekannt.