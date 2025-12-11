Hund stirbt in brennendem Wohnwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Wohnwagen ist in Frankenhardt im Kreis Schwäbisch Hall ausgebrannt. Ein Hund kam in den Flammen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Wohnwagen sei am Mittwochabend in Brand geraten, die 51 Jahre alte Bewohnerin hatte ihn kurzzeitig verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an, sie retteten einen der beiden Hunde, für den zweiten sei die Hilfe zu spät gekommen. Ein weiterer Wohnwagen sowie die Wand einer Scheune wurden leicht beschädigt. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.