Hund beißt Urlaubs-Betreuerin - schwere Verletzungen

Eine Frau ist in ihrem Haus in Offenburg (Ortenaukreis) von einem Hund schwer verletzt worden, den sie betreute. Nach Angaben der Polizei kümmerte sie sich um das Tier, während dessen Besitzer im Urlaub waren. Der American Staffordshire Terrier habe die Frau am späten Samstagvormittag angegriffen, ihre Familie rief die Polizei, wie ein Sprecher sagte.

Die Polizisten hätten den Hund dann im Badezimmer eingeschlossen und die Frau verarztet. Sie sei mit schweren Verletzungen an den Armen in eine Klinik gebracht worden. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen der Frau. Der Hund befindet sich nach Angaben des Sprechers nun in einem Tierheim. Er lebe mit seinen Besitzern normalerweise im Ausland, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen.