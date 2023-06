Aktuell Land

Hugo Boss blickt noch optimistischer in die Zukunft

Während es in der Modebranche seit längerem knirscht, zeigt sich Hugo Boss von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt. Der Konzern hat seine Mittelfristziele angehoben und will bis 2025 noch mehr umsetzen als bisher geplant. Statt mit 4 Milliarden Euro rechnet der Vorstand in zwei Jahren mit 5 Milliarden Euro Umsatz, wie der Konzern auf einem Investorentag am Donnerstag in Metzingen mitteilte. Das bisherige Umsatzziel soll bereits dieses Jahr erreicht werden. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll nun bis 2025 auf mindestens 600 Millionen Euro steigen, zuvor waren noch 480 Millionen Euro angepeilt.