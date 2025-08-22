Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

HSV und SC Freiburg tauschen Heimrecht

Statt den SC Freiburg im Volksparkstadion zu empfangen, reisen die Fußballerinnen des Hamburger SV in den Breisgau. Der DFB kam einem Wunsch der beiden Vereine nach.

Dreisamstadion
Hier findet das Spiel der HSV-Fußballerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag statt: das Freiburger Dreisamstadion (Archivbild) Foto: Roland Krivec/DPA
Hier findet das Spiel der HSV-Fußballerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag statt: das Freiburger Dreisamstadion (Archivbild)
Foto: Roland Krivec/DPA

Die Fußballerinnen des Hamburger SV und des SC Freiburg haben das Heimrecht für ihre Partie am 3. Bundesliga-Spieltag getauscht. Ursprünglich sollte das Spiel beim Aufsteiger aus Hamburg stattfinden. Auf Wunsch beider Vereine werde nun zunächst in Freiburg gespielt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. 

Der Termin bleibt. Angepfiffen wird die Begegnung am Freitag, 19. September, um 18.30 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg. Gründe für den Wunsch der beiden Vereine zum Tausch wurden nicht genannt. Das Rückspiel am 16. Spieltag ist dann in Hamburg vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:250822-930-944460/1