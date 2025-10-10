Hotelgast findet fremden Mann schlafend im eigenen Zimmer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Hotelgast in Memmingen hat einen fremden Mann schlafend in seinem Bett gefunden. Der 37-Jährige habe den Zimmerschlüssel am Donnerstag gefunden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er in das Zimmer gegangen und habe sich auf das Bett gelegt.

Als der eigentliche Hotelgast den fehlenden Schlüssel bemerkte, meldete er sich bei der Rezeption. Gemeinsam mit einer Hotelangestellten schaute er in das Zimmer, wo die beiden den schlafenden 37-Jährigen fanden. Der Mann müsse sich nun wegen Hausfriedensbruch und Fundunterschlagung verantworten, hieß es.