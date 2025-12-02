Hornby fehlt Darmstadt im DFB-Pokal gegen Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim SC Freiburg auf Fraser Hornby verzichten. Der Offensivspieler fällt für die Auswärtspartie gegen den Bundesligisten am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) wegen einer Muskelverletzung aus. »Wir haben schon auch noch Hoffnung, dass er vor Weihnachten noch spielen kann. Aber diese Woche sicher nicht«, sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt.

Hornby ist einer der Leistungsträger bei den Darmstädtern in dieser Saison. Man habe aber »mehr als genug Alternativen«, erklärte Kohfeldt und fügte hinzu: »Von daher ist es jetzt nicht so, dass alles bei uns zusammenbricht.«

Kohfeldt glaubt an Überraschung

Ins Pokalduell mit den Freiburgern geht der SVD als Außenseiter. »Wir müssen ein spezielleres Spiel spielen als in der Liga - ganz sicher, weil die individuelle Qualität natürlich viel höher ist als bei einem Zweitligisten«, äußerte Kohfeldt.

Trotz des Klassenunterschieds rechnet sich der Coach Chancen gegen den Europa-League-Teilnehmer aus. Um eine Überraschung zu schaffen, müsse man aber mutig sein, betonte Kohfeldt. »In den richtigen Momenten müssen wir das Visier hochklappen. Nicht 90 Minuten - das wird, glaube ich, nicht gehen. Aber in den richtigen Momenten.«

Kohfeldt freut sich auf das K.o.-Spiel im DFB-Pokal im Breisgau. »Für mich ist das der geilste Wettbewerb in Deutschland. Es gibt kein danach. Entweder du gehst weiter oder du bist raus. Ich persönlich liebe das.«