Honauer Steige wird wieder geöffnet

Um die Fahrbahn der Honauer Steige zu schützen, wurde sie mit einer etwa 30 Zentimer dicken Schotterschicht bedeckt.

Die Sicherungsarbeiten nach einem Steinschlag an der sogenannten Honauer Steige in Lichtenstein kommen zum Ende. Ab dem Nachmittag werde die Bundesstraße 312/313 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Reutlingen. Die Absperrungen und wichtigsten Umleitungsschilder sollen noch am Abend entfernt werden.

Am Montag kam es zu einer Sperrung aufgrund von Steinschlaggefahr – eine große Belastung für den vielbefahrenen Albaufstieg. Durch starken Niederschlag hatte sich Gesteinsmaterial gelöst. Das lose Gestein wurde im Hang gesichert.