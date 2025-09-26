Honauer Steige wieder geöffnet

Um die Fahrbahn der Honauer Steige zu schützen, wurde sie mit einer etwa 30 Zentimer dicken Schotterschicht bedeckt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Sicherungsarbeiten nach einem Steinschlag an der sogenannten Honauer Steige in Lichtenstein sind beendet. Die Bundesstraße 312/313 sei wieder vollständig für den Verkehr freigegeben, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Reutlingen. Die Absperrungen und wichtigsten Umleitungsschilder wurden entfernt.

Am Montag kam es zu einer Sperrung aufgrund von Steinschlaggefahr – eine große Belastung für den vielbefahrenen Albaufstieg. Durch starken Niederschlag hatte sich Gesteinsmaterial gelöst. Das lose Gestein wurde im Hang gesichert.