Holzhäcksel-Anhänger brennt zum zweiten Mal

Schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat ein Holzhäcksel-Anhänger in Grosselfingen (Zollernalbkreis) gebrannt. Die Ermittler schätzen den Schaden nach Angaben von Montag auf 150.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in Verbindung mit den hohen Temperaturen am Sonntag für den Ausbruch des Feuers verantwortlich gewesen sein. Derselbe Anhänger war bereits am 5. Juni von der Feuerwehr gelöscht worden, damals entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.