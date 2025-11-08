Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Hoher Schaden nach Brand in Werkshalle

Zuerst brennt eine Maschine, dann greifen die Flammen auf die Halle über.

Mehrere Stunden war ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten mit Löschen beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
In einer Werkshalle in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) ist nach einem Feuer ein geschätzter Schaden von rund 1,6 Millionen Euro entstanden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet eine Laserschneidemaschine am Freitag in Brand, wie die Polizei mitteilte. 

Das Feuer griff demnach auf weiteres Inventar und die Halle selbst über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Die Halle war einem Statiker zufolge stark einsturzgefährdet und durfte vorerst nicht mehr betreten werden.

