Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Hoher Schaden durch brennende Tablets in Schule

Starke Rauchentwicklung, hoher Schaden, aber zum Glück keine Verletzten: Nach dem Brand mehrerer Tablets in einer Schule sucht die Polizei nach der Ursache.

Berufsfeuerwehr Symbolbild
Die Feuerwehr verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Die Feuerwehr verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Mehrere Tablets sind in einer Schule in Abtsgmünd im Ostalbkreis in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden an den Geräten auf rund 80.000 Euro. Es habe eine starke Rauchentwicklung im Schulgebäude gegeben, teilten die Beamten mit. Zum Brandzeitpunkt am Vormittag befanden sich keine Menschen in der Schule, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen ausbreiteten. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur zunächst unbekannten Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:251102-930-240936/1