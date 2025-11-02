Hoher Schaden durch brennende Tablets in Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Tablets sind in einer Schule in Abtsgmünd im Ostalbkreis in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden an den Geräten auf rund 80.000 Euro. Es habe eine starke Rauchentwicklung im Schulgebäude gegeben, teilten die Beamten mit. Zum Brandzeitpunkt am Vormittag befanden sich keine Menschen in der Schule, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen ausbreiteten. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur zunächst unbekannten Brandursache.