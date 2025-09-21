Hoher Schaden bei Garagenbrand in Bisingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Garagenbrand im Zollernalbkreis ist ein Schaden in Höhe von rund 750.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in der Garage einer Doppelhaushälfte in Bisingen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen seien schnell auf das Gebäude übergegriffen, der Dachstuhl sei eingestürzt. 85 Feuerwehrleute und ein Hubschrauber zur Dokumentation des Geschehens waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

Drei Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen und kamen bei Bekannten unter, hieß es. Die beiden Autos, die in der Garage standen, seien komplett zerstört worden. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt die Polizei.