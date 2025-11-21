Hoher Sachschaden bei Kellerbrand in Endingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Emmendingen können 45 Menschen vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer war am späten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Hauses in Endingen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ist demnach bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr löschte die Flammen und brachte alle Bewohner in Sicherheit. Sechs Menschen wurden durch Rauchgas verletzt und kamen den Angaben zufolge vorsorglich in eine Klinik, die übrigen wurden privat oder in Hotels untergebracht. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 300.000 Euro geschätzt.