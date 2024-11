Hoher Sachschaden bei Brand in Schwerin

Zwei Autos brannten bei einem Feuer in Schwerin völlig aus.

Bei einem Brand in Schwerin sind in der Nacht ein Carport und zwei Autos zerstört und ein Haus beschädigt worden. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Der Carport habe beim Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand gestanden. Die Flammen hätten mehrere Meter hoch gegen die Fassade und den Eingangsbereich des angrenzenden Wohnhauses geschlagen. Die zwei unter dem Carport abgestellten Pkw seien vollständig ausgebrannt. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt.