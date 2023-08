Aktuell Land

Hohe Sicherheitsvorkehrungen: Raser-Prozess nach Unfall

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat in Heilbronn der Mordprozess gegen einen mutmaßlichen Raser begonnen. Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Unfall in der Innenstadt versammelten sich am Dienstag zahlreiche in Schwarz gekleidete Angehörige des Opfers als Nebenkläger im Saal des Landgerichts. Angeklagt ist ein 21 Jahre alter Mann, der im vergangenen Februar mit seinem Auto und deutlich überhöhtem Tempo durch die Innenstadt gerast und ein anderes Auto gerammt haben soll. In den Trümmern des Fahrzeugs kam ein 42 Jahre alter Familienvater ums Leben.