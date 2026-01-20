Hofladenbesitzerin in Bad Wimpfen jagt Diebinnen bis zur Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine mutige Frau hat der Polizei geholfen, zwei mutmaßliche Ladendiebinnen in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) festzunehmen. Die Dame betreibt selbst einen Holfladen und hatte die 19 und 38 Jahre alten Frauen in ihrem Laden auf frischer Tat ertappt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Diebinnen hätten am vergangenen Donnerstag in einem Fahrzeug die Flucht ergriffen, doch die Besitzerin des Hofladens blieb ihnen in ihrem eigenen Auto auf den Fersen. Von unterwegs alarmierte sie die Polizei. Die mutmaßlichen Täterinnen stellten ihr Fahrzeug ab und flüchteten zu Fuß weiter. Doch die Polizei nahm beide fest.

Polizei vermutet Diebstahlserie

Bei der 38-Jährigen kam es dann zu einer Wohnungsdurchsuchung. Im Fahrzeug fand die Polizei schließlich mutmaßliches Tatwerkzeug. Beide Frauen sind der Polizei bekannt. Sie stehen demnach in Verdacht, für eine Diebstahlserie in Hofläden im Kreis Heilbronn verantwortlich zu sein. Zuvor hatte der SWR berichtet.