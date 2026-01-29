Hoffenheims Burger nach Rot auch gegen Bayern gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim muss in den kommenden beiden Spielen auf Wouter Burger verzichten. Der Niederländer wurde nach seiner Roten Karte beim 2:0 gegen Werder Bremen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds für zwei Partien gesperrt, wie der Bundesligist mitteilte. Damit fehlt der Mittelfeldspieler sowohl gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) als auch beim FC Bayern München am 8. Februar (17.30 Uhr).

Burger hatte in Bremen in der 52. Minute nach einem rüden Foulspiel an Werders Cameron Puertas beim Stand von 1:0 für die TSG die Rote Karte gesehen. Trotz Unterzahl konnten die Hoffenheimer die Führung sogar noch erhöhen und ihren Höhenflug fortsetzen. Nach dem 19. Spieltag belegen die Kraichgauer den dritten Platz.

Burger, der im vergangenen Sommer vom englischen Club Stoke City nach Hoffenheim gewechselt war, ist dabei einer der Erfolgsgaranten. Der 24-Jährige kam in 20 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte fünf Tore sowie neun Vorlagen bei.