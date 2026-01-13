Hoffenheim will Heimserie fortsetzen - Campbell fällt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim will ihre Heimserie im neuen Jahr auch gegen Borussia Mönchengladbach ausbauen und gleichzeitig die Hinrunde erfolgreich abschließen. »Auch wenn wir noch das Nachholspiel haben, wollen wir mit diesem Heimspielabschluss der Hinrunde noch einmal ein richtig gutes Spiel zeigen und mit einer starken Leistung als Basis diese für uns erfolgreiche Hinrunde würdig abschließen«, sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Nach zuletzt vier Bundesligaerfolgen vor heimischem Publikum geht die TSG bei ihrem Jahresstart mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Aus dem Rhythmus habe die Mannschaft die Absage des Bremen-Spiels nicht gebracht, »aber vielleicht hätte sie uns in den Rhythmus gebracht«, betonte Ilzer. Nach dem Alternativprogramm mit einem Testspiel gegen Schweinfurt scharre man nun aber in den Startlöchern und freue sich, dass es endlich losgehe.

Ex-Hoffenheimer Polanski und Leihspieler Tabakovic kehren zurück

Dabei trifft Hoffenheim auch auf alte Bekannte. Gladbachs Coach Eugen Polanski, der die Borussia nach katastrophalem Saisonstart in den vergangenen Wochen wieder auf Kurs gebracht hat, spielte fünf Jahre im Kraichgau unter anderem auch noch mit Andrej Kramaric zusammen. »Ich beobachte sein Wirken. Er macht einen guten Job, seine Ideen sind klar zu sehen«, sagte Ilzer.

Hoch motiviert dürfte auch Haris Tabakovic sein, der aktuell an Mönchengladbach ausgeliehen ist und dort durchstartete. Zuletzt überzeugte der Stürmer mit zwei Treffern gegen Augsburg. »Mir gefällt, wie er performt. Er hat einen extrem starken Impact auf das Spiel Gladbachs. Er nutzt die Leihe perfekt, das freut mich«, sagte der Österreicher. »Wir kennen seine Stärken, daher wollen wir ihn sehr, sehr wenig in Erscheinung treten lassen.«

Neuzugang Campbell fällt aus

Personell kann der 48-Jährige fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten wird nur Winter-Leihe Cole Campbell (Sprunggelenk) nicht einsatzfähig sein. Bazoumana Touré kehrte nach dem Ausscheiden der Elfenbeinküste vom Afrika-Cup zurück und ist laut Ilzer auch ein Kandidat für die Startelf.