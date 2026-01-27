Hoffenheim verleiht Szalai nach Polen weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht Verteidiger Attila Szalai bis zum Saisonende an den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Die Leihe zum türkischen Club Kasimpasa Istanbul endet vorzeitig, wie die Kraichgauer mitteilten.

Für Szalai geht damit die Reise durch Europa weiter. Der Ungar, der im Sommer 2023 zur TSG gewechselt war, wurde in der Vergangenheit immer wieder verliehen: erst zum SC Freiburg, dann zu Standard Lüttich nach Belgien und im vergangenen Sommer zu Kasimpasa. Für den Istanbuler Verein absolvierte der 28-Jährige 15 Pflichtspiele.