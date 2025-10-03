Hoffenheim und Köln eröffnen Bundesliga-Spieltag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln eröffnen den 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) treffen die beiden derzeit punktgleichen Rivalen in Sinsheim aufeinander. Hoffenheim hat beide Heimspiele in dieser Saison bislang verloren und möchte angeführt von Torjäger Fisnik Asllani endlich auch vor eigenem Publikum punkten.

Die Kölner von Trainer Lukas Kwasniok wollen den Negativtrend nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie stoppen. Die beiden Topspiele des Spieltags steigen am Samstag.