Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Hoffenheim und Köln eröffnen Bundesliga-Spieltag

Die letzten Bundesliga-Partien vor der Länderspielpause stehen an. Den Anfang machen zwei punktgleiche Teams aus dem Mittelfeld.

1. FC Köln - VfB Stuttgart
Will einen Auswärtssieg in Sinsheim: Kölns Trainer Lukas Kwasniok. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/DPA
Will einen Auswärtssieg in Sinsheim: Kölns Trainer Lukas Kwasniok. (Archivbild)
Foto: Federico Gambarini/DPA

Die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln eröffnen den 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) treffen die beiden derzeit punktgleichen Rivalen in Sinsheim aufeinander. Hoffenheim hat beide Heimspiele in dieser Saison bislang verloren und möchte angeführt von Torjäger Fisnik Asllani endlich auch vor eigenem Publikum punkten.

Die Kölner von Trainer Lukas Kwasniok wollen den Negativtrend nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie stoppen. Die beiden Topspiele des Spieltags steigen am Samstag.

© dpa-infocom, dpa:251003-930-117286/1