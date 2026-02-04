Hoffenheim und Geschäftsführer Jost beenden Zusammenarbeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Person von Tim Jost verlässt ein weiterer Geschäftsführer die TSG Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist und der 40 Jahre alte Marketing-Geschäftsführer hätten sich nach »intensiven und offenen Gesprächen« einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, teilte der Verein mit. »Über die Einzelheiten der Inhalte der Aufhebungsvereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart«, hieß es in der Mitteilung des Bundesliga-Dritten.

Innerhalb weniger Monate ist Jost, der erst im Dezember 2024 ins Amt gekommen war, bereits die vierte Führungskraft, die bei den Kraichgauern geht. Zunächst hatten Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Briel (Geschäftsführer Finanzen) ihre Posten räumen müssen. Zudem war Präsident Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Mit Sportchef Andreas Schicker bleibt nur noch ein Geschäftsführer in der GmbH, der allerdings allein vertretungsberechtigt ist.