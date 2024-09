Hoffenheim startet in Dänemark in die Europa League

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim hofft zum Auftakt der Europa-League-Saison auf das dringend nötige Erfolgserlebnis. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und viel Unruhe im Verein treten die Kraichgauer an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) beim FC Midtjylland an und müssen dabei auf die erkrankten Andrej Kramaric und Anton Stach verzichten.

Der dänische Meister führt nach neun Spieltagen ungeschlagen die Liga an. Der FCM hat sich in den vergangenen Jahren als große Talentschmiede etabliert und gilt ein wenig als jütländisches Gegengewicht zu den Hauptstadtclubs FC Kopenhagen und Brøndby IF. Hoffenheim ist derzeit nur Tabellen-15. in der Bundesliga. Das erste Heimspiel des Teams von Trainer Pellegrino Matarazzo in der neuen Ligaphase der Europa League ist am 3. Oktober in Sinsheim gegen Dynamo Kiew. Die Hoffenheimer nehmen zum vierten Mal an einem internationalen Wettbewerb teil.