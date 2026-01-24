Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim will ihren Aufwärtstrend auch am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Der Tabellendritte ist am Samstag (15.30 Uhr) bei der kriselnden Eintracht aus Frankfurt zu Gast und kann die nächsten Punkte für einen möglichen Champions-League-Einzug sammeln. Der abstiegsgefährdete 1. FC Heidenheim tritt zur gleichen Zeit gegen einen Hoffenheimer Verfolger an: das Team von RB Leipzig.

Die Europa-League-Starter SC Freiburg und VfB Stuttgart sind am Sonntag im Einsatz. Freiburg empfängt Aufsteiger 1. FC Köln (17.30 Uhr), bereits zwei Stunden zuvor ist der VfB bei Borussia Mönchengladbach zu Gast (15.30 Uhr).