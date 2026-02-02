Hoffenheim holt Paderborns Talent Luis Engelns

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG Hoffenheim hat Mittelfeldtalent Luis Engelns vom SC Paderborn verpflichtet. Der 18-Jährige soll beim nordbadischen Fußball-Bundesligisten langfristig aufgebaut werden, wie der Club ohne Angaben zur Vertragsdauer mitteilte.

Bereits 29 Zweitliga-Spiele

»Luis ist ein sehr spannender Spieler mit ausgeprägter Spielintelligenz und einer hohen Präsenz im zentralen Mittelfeld«, sagte Paul Pajduch, Technischer Direktor bei der TSG. Engelns feierte im Oktober 2024 beim Spiel der Paderborner in Kaiserslautern sein Zweitliga-Debüt. Insgesamt hat der U19-Nationalspieler in dieser Spielklasse bereits 29 Partien bestritten.