Hoffenheim holt BVB-Profi Campbell

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim leiht Offensivtalent Cole Campbell von Borussia Dortmund bis zum Saisonende aus. Die Kraichgauer haben sich nach eigenen Angaben zudem eine Kaufoption für den 19 Jahre alten US-Profi gesichert.

Campbell war am Wochenende aus dem Trainingslager des BVB aus Marbella abgereist. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Der Rechtsaußen war 2022 aus Island nach Dortmund gewechselt und hatte 2024 einen Profivertrag erhalten. In der aktuellen Bundesliga-Saison kam er bislang nur zu einem 16-minütigen Einsatz beim 2:0 der Borussia in Heidenheim.

»Sehr talentierter Flügelspieler«

»Cole ist ein sehr talentierter Flügelspieler mit großem Entwicklungspotenzial, den wir schon seit einiger Zeit intensiv beobachten«, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker über den amerikanischen U23-Auswahlspieler. »Auf den offensiven Außenbahnen ist er variabel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann.«