Hoffenheim gegen Augsburg: Keine Geschenke für Wagner

Glückwünsche zum 38. Geburtstag ja, aber Präsente soll Sandro Wagner keine bekommen. Das machte Christian Ilzer vor der Bundesligapartei seiner TSG 1899 Hoffenheim gegen den von Wagner trainierten FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klar. »Geschenke wird es keine geben, ich werde ihm aber auf alle Fälle gratulieren«, sagte TSG-Trainer Ilzer.

Ilzer-Lob für Sandro Wagner

Die Punkte sollen aber daheim bleiben, denn Hoffenheim will seine Erfolgsserie ausbauen. Seit fünf Spielen sind die Kraichgauer ungeschlagen, feierten vier Siege nacheinander, ehe es letzte Woche ein Remis in Mainz gab. Sie schnuppern an den internationalen Plätzen. »Wir sind optimistisch und haben genügend Vertrauen in unsere Qualitäten. Bei allem Respekt vor unserem Gegner wissen wir, dass wir Möglichkeiten haben. Wenn wir die auf höchstem Level auf den Platz bringen, haben wir gegen alle Teams Siegchancen«, sagte Ilzer.

Der Österreicher bescheinigt Wagner und Augsburg eine gute Weiterentwicklung. »Sandro Wagner hat, was die Fußballidee, die Hierarchie und das Personal betrifft, einen Umbruch eingeleitet. Aus meinen Beobachtungen macht es der Trainer sehr gut. Es ist erkennbar, was er vorhat«, sagt Ilzer. Dazu gehörten unter anderem das aggressive Anlaufen, die hohen Ballgewinne, ein präzises Spiel und gute Lösungen. »Es erwartet uns ein Gegner, der es uns nicht einfach machen wird, unser gewünschtes Ziel zu erreichen«, betonte der 48-Jährige.

Hložek wieder fit - Freude über Schicker-Verbleib

Daher sei »begeisternder TSG-Fußball« nötig. »Aber was noch viel wichtiger ist, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist, dass wir die Basics auf höchstem Level auf den Platz bringen«, forderte Ilzer. Dabei kann er personell aus dem Vollen schöpfen. Auch der lange verletzte Adam Hložek stehe ab sofort wieder zur Verfügung.

Dass abseits des Platzes im Verein wieder Ruhe eingekehrt ist, bezeichnet er als sehr positiv. Der Verbleib von Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sei nicht nur für ihn eine sehr gute Nachricht gewesen. »Ich arbeite über viele Jahre sehr erfolgreich mit Andi Schicker zusammen. Er ist ein Vertrauter. Er stellt Rahmenbedingungen für Erfolg her. Wo immer diese Voraussetzung gegeben ist, fühle ich mich wunderbar. Das ist mit Andi absolut der Fall«, sagte Ilzer.