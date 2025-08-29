Hoffenheim erwartet Spitzenspiel gegen Frankfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem Schwung aus Leverkusen will die TSG 1899 Hoffenheim auch Eintracht Frankfurt in die Knie zwingen. »Sie haben eine ähnliche Struktur wie wir. Am Ende wird die individuelle Qualität das Spiel in die Schieflage bringen. Darauf sind wir vorbereitet. Wir freuen uns auf ein hochattraktives Spiel und einen Top-Gegner«, sagte TSG-Coach Christian Ilzer vor der Bundesliga-Partie gegen die Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Ein Spitzenspiel wird es auch auf den Rängen. Das Stadion ist mit 30.150 Zuschauern ausverkauft - rund 10.000 davon sind Eintracht-Fans. »Sie haben auch keine weite Anfahrt, von daher wird eine Top-Stimmung sein. Wir wollen zu Hause vor unseren Fans mit einem richtig tollen Spiel loslegen«, sagte der Österreicher. »Wir wollen den Job auf sehr hohem Level abrufen.«

Unter der Woche haben sich die Hoffenheimer nicht auf dem Sieg in Leverkusen ausgeruht. »Wir gehen es mit aller Ruhe und Sachlichkeit an. Wir müssen ständig bereit sein, weiterzuarbeiten und an den Schrauben zu drehen, um eine konstante Erfolgsmaschine zu werden«, sagte Ilzer.

Burger fraglich - Hajdari vor Debüt

Zumal in Eintracht Frankfurt ein Team kommt, wo zum Start ebenfalls ein Rädchen ins andere griff. Entsprechend angetan zeigte sich Ilzer. »Es ist ein Gegner, der nicht umsonst bei der Champions-League-Auslosung dabei war. Es ist eine wunderbare Herausforderung für uns. Wenn man deren jüngste Entwicklung sieht, machen sie einen hervorragenden Job. Wir freuen uns«, sagte der 47-Jährige. .

Personell muss er im Vergleich zum Auftakt umbauen. Für Koki Machida (Kreuzbandriss) könnte der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Albian Hajdari in die Abwehr rücken. »Es ist nicht einfach, einen Schlüsselspieler wie Koki zu ersetzen, aber er ist bereit«, sagte Ilzer, der beste Genesungswünsche an Machida richtete. Ob Wouter Burger rechtzeitig fit wird, entscheidet sich wohl erst am Spieltag. Sollte der Niederländer ausfallen, stehen Grischa Pröml und Umut Tohumcu für die Achterposition bereit.