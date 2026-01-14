Hoffenheim empfängt Gladbach - Freiburg in Leipzig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einigen Tagen Verzögerung beendet auch die TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.30 Uhr/DAZN) die Weihnachtspause der Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg will die Mannschaft aus dem Kraichgau ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen. Die Partie der Hoffenheimer am vergangenen Wochenende bei Werder Bremen war wegen Eis und Schnee ausgefallen.

Parallel zum Hoffenheimer Spiel tritt der SC Freiburg bei RB Leipzig an. Bei den Sachsen wollen die Breisgauer eine lange Negativserie beenden. In bisher zehn Spielen konnte der Sport-Club noch nie in Leipzig gewinnen. Eines davon fand noch in der zweiten Liga statt.