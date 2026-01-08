Hoffenheim bindet Sturm-Talent Moerstedt langfristig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit U20-Nationalspieler Max Moerstedt vorzeitig und langfristig verlängert. Der 19-Jährige gehört seit 2024 dem Profikader der Kraichgauer an und absolvierte für den Verein bisher 22 Bundesligaspiele.

»Max ist ein weiteres Beispiel für den erfolgreichen Weg unserer Akademie in Hoffenheim. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Junioren-Niveau, sowie in der Bundesliga und Europa League mit«, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Mit der langfristigen Bindung des U17-Weltmeisters von 2023 will Hoffenheim ein ähnliches Szenario wie bei Tom Bischof vermeiden. Der 20-Jährige hatte die TSG im vergangenen Sommer nach dem Ende seines Vertrages verlassen und war ablösefrei zum FC Bayern München gewechselt. »Wir sind überzeugt davon, dass Max noch großes Entwicklungspotenzial besitzt und freuen uns sehr, dass er unseren Kader langfristig bereichert«, bekräftigte Schicker.