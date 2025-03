Hoeneß winkt bei Champions-League-Frage ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Coach Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge in der Fußball-Bundesliga von der Champions-League-Qualifikation nichts wissen. »Also über Champions League oder derartiges zu sprechen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es geht jetzt für uns darum, mal wieder ein Spiel zu gewinnen«, antwortete Hoeneß nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt auf die Frage, ob er den Einzug in die Königsklasse abgehakt habe.

Der Rückstand der Stuttgarter auf den dritten Platz in der Bundesliga beträgt nach dem 27. Spieltag elf Punkte. Den letzten Sieg feierten die Schwaben am 8. Februar beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund.

Hoeneß: Ein Sieg wird nicht reichen

»Es wird auch nicht reichen, nur ein Spiel zu gewinnen. Es wird darum gehen, eine Serie zu starten - und das muss der Anfang sein. Bevor wir über irgendwas sprechen, ist das der Anfang«, erklärte Hoeneß, der vor einer Woche seinen Vertrag beim VfB vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2028 verlängert hatte.

Immerhin haben die Stuttgarter am Mittwoch (20.45 Uhr) zu Hause gegen das in der Liga ebenfalls schwächelnde Team von RB Leipzig die Möglichkeit, ins Finale des DFB-Pokals einzuziehen. Über den Pokal könnte sich der VfB auch noch fürs internationale Geschäft qualifizieren. »Wir haben da eine Riesenchance«, sagte Hoeneß. Dafür müsse man aber sofort den Schalter umlegen.