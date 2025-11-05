Hoeneß sieht VfB-Chance auf »sehr gute Ausgangsposition«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ungeachtet der gerissenen Siegesserie in der Fußball-Bundesliga strebt der VfB Stuttgart in der Europa League einen großen Schritt in die »richtige Richtung« an. »Wir können uns eine sehr gute Ausgangsposition schaffen. Ich bin mir sicher, dass meine Jungs wissen, um was es geht«, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem internationalen Auftritt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Feyenoord Rotterdam.

Der Druck ist vor dem vierten von acht Spieltagen der Ligaphase gegen den niederländischen Tabellenführer gestiegen. Zuletzt haben die Schwaben in der Europa League zwei Auswärtsniederlagen bei Fenerbahce Istanbul und in Basel kassiert. Nur der Auftaktsieg gegen Celta Vigo steht auf der Guthaben-Seite. Damit wären die Stuttgarter momentan nicht für die Playoffs qualifiziert. Allerdings steht auch Rotterdam mit derzeit ebenfalls drei Punkten knapp unter dem Strich.

Hoeneß setzt auf friedlichen Fußball-Abend

Die Polizei stufte die Partie als Hochrisikospiel ein. Mehrere Hundert Beamte, unterstützt neben anderen von der Bundespolizei, werden im Einsatz sein. »Ich mache mir keine großen Sorgen«, meinte Hoeneß. Er hoffe auf ein Duell mit »Emotionalität und guter Atmosphäre, aber mit friedlichem Ausgang«.

Anders als beim 1:3 bei RB Leipzig am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga ist der zuletzt angeschlagene Verteidiger Dan-Axel Zagadou wieder einsatzbereit. Der Einsatz des niederländischen Abwehrkollegen Ramon Hendriks soll sich kurzfristig am Spieltag entscheiden. Der frühere Feyenoord-Spieler hat vor dem Duell mit seinem Ex-Club muskuläre Probleme.

Vor dem Auftritt in Leipzig hatte der VfB Stuttgart in der Bundesliga fünfmal in Serie gewonnen.