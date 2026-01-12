Hoeneß lobt umworbenen Stuttgart-Star Leweling

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart haben die Spekulationen um Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling in den vergangenen Tagen weitgehend kaltgelassen. »Ich glaube, dass die Thematik gar nicht so groß war, wie sie gemacht wurde«, sagte der Coach über das angebliche Interesse aus England am 24-jährigen Leweling.

»Ich glaube, Jamie fühlt sich sehr wohl. Er weiß, dass er hier eine sehr wertvolle und wichtige Position einnimmt - in der Mannschaft, bei uns im Trainerteam. Das ist, glaube ich, gerade entscheidend für ihn. Alles andere liegt in der Zukunft«, stellte Hoeneß vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) klar.

»Schritt in seiner Persönlichkeit gemacht«

Premier-League-Club AFC Bournemouth soll sich Medienberichten zufolge um Leweling bemühen. Der Offensivspieler selbst sagte nach dem Stuttgarter 4:1 bei Bayer Leverkusen vergangenen Samstag aber, dass er bleiben wolle. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärte, dass Leweling die Saison beim VfB zu Ende spielen werde. Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2029.

Hoeneß lobte Leweling, der in Leverkusen zwei Tore erzielt hatte, für dessen Entwicklung in den vergangenen Monaten. Der Offensivmann habe seit Sommer noch mal "ein paar Dinge optimiert" und einen »Schritt in seiner Persönlichkeit gemacht«, sagte der 43-Jährige. Dass Leweling spezielle Fähigkeiten habe, sei schon bekannt gewesen. Nun sei auch noch der "Faktor Konstanz dazugekommen".