Aktuell Land

Hoeneß' Devise im Pokal: Kaltschnäuzig sein

Eine Steigerung in der Defensive ist nach Ansicht von VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß essenziell, um im DFB-Pokal die zweite Runde zu überstehen. Beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim hatten die Schwaben am vergangenen Samstag zwar viele Chancen herausgespielt, in der Abwehr aber zu viele Fehler gemacht. »Das sehen wir weitaus kritischer«, sagte Hoeneß am Montag. »Ich hoffe, dass wir da gegen Union wieder hinkommen: Hinten weniger zuzulassen und vorn kaltschnäuziger sein.«