Hoeneß über Bayern-Gerüchte: »Will mich nicht beteiligen«

Trainer Sebastian Hoeneß berührt es nach eigenen Worten »nicht besonders«, dass er als möglicher künftiger Coach des FC Bayern München gehandelt wird. »Ich will mich da nicht beteiligen«, sagte der 41-Jährige am Donnerstag. »Ich finde, es gehört sich auch nicht. Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gern ich hier bin, wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft. Das will ich weiter so machen.«

Die Spekulationen berühren ihn nicht besonders, sagte Hoeneß, der Neffe des Münchner Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Mittwoch angekündigt, dass der jetzige Trainer Thomas Tuchel den Club nach dieser Saison verlässt.

Hoeneß hatte den VfB Stuttgart im April 2023 übernommen und ihn vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gerettet. In dieser Spielzeit spielen die Schwaben unter ihm überraschend stark und liegen als Tabellendritter momentan auf Champions-League-Kurs. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der VfB den 1. FC Köln.

