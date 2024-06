Aktuell Land

Hochwassersituation in Meckenbeuren weiter angespannt

Das Hochwasser der Schussen in Meckenbeuren (Bodenseekreis) steigt weiter an. Am Nachmittag betrug der Stand 4,72 Meter, wie eine Sprecherin der Kommune am Samstag mitteilte. Man hoffe, dass der Scheitel bald erreicht werde. Beim letzten Hochwasser im Jahr 2021 stieg der Fluss auf 4,50 Meter an. Normalerweise führe er nur 45 Zentimeter Wasser.