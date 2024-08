In der Nacht kam es durch Unwetter im Landkreis Karlsruhe zu Überflutungen.

Das Hochwasser an dem Fluss Saalbach im Kreis Karlsruhe beschäftigen die Einsatzkräfte auch am frühen Morgen weiter. Neben Gondelsheim und Bruchsal ist inzwischen auch Karlsdorf-Neuthard im Fokus von Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW). Zum Schutz eines Wohngebietes des Ortsteils Karlsdorf seien Sandsäcke am Entlastungskanal des Saalbachs verbaut worden, teilte der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Karlsruhe mit.