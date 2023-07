Aktuell Land

Hitzetag im Südwesten: 34,7 Grad am Samstag in Waghäusel

Am Samstag wurden in Baden-Württemberg vielerorts Höchsttemperaturen von über 30 Grad gemessen. In Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) kletterten die Temperaturen auf 34,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben mitteilte. Auch an anderen Orten wurde es sehr heiß. Am Stuttgarter Schnarrenberg erreichten die Temperaturen bis zu 33 Grad, in Mannheim bis zu 34 Grad.