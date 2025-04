Hitzeintermezzo am Samstag im Südwesten

Am Samstag könnte die 25-Grad-Marke geknackt werden. (Symbolfoto)

Einige Zeit schon ist es zu trocken im Südwesten, nun kommt auch noch die Hitze hinzu. Doch nur für kurze Zeit. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 25 Grad und strahlenden Sonnenschein. Das Wetter werde sehr mild bei Höchstwerten zwischen 18 Grad in Oberschwaben und 25 Grad im Großraum Freiburg sein, kündigte ein DWD-Sprecher an.

In der Nacht zum Sonntag ziehen jedoch Wolken auf, Schauer werden erwartet und möglicherweise auch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen dann bei 11 bis 5 Grad.