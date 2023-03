Aktuell Land

Hinweise auf Verbrechen im Fall der vermissten 21-Jährigen

Nach dem Verschwinden einer 21-Jährigen aus Eigeltingen (Landkreis Konstanz) kann die Polizei ein Verbrechen nicht mehr ausschließen. Eine Sonderkommission nahm einen 42 Jahre alten Bekannten der Vermissten als Verdächtigen fest, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Er wurde nach der Festnahme am Samstag einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es seien seit dem Verschwinden am 19. Februar viele Hinweise eingegangen, die neue Ermittlungsansätze ergeben hätten.