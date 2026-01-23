Hinweise auf Flaschen-Aktion – Scarlett bleibt verschwunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die ungewöhnliche Suchaktion nach der seit fünf Jahren vermissten Scarlett S. hat zu einigen Hinweisen, aber bisher nicht zu ihrem Auffinden geführt. »Leider war bisher nichts Handfestes dabei«, schreibt die Familie auf Facebook. Aufgrund der unzähligen Smoothie-Flaschen in über 30.000 Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, seien aber einige Hinweise eingegangen. Die »Südwest Presse« hatte zuerst berichtet.

Die Familie gibt die Hoffnung auch im neuen Jahr nicht auf. Sie seien sich sicher, dass es zukünftig wieder Ideen geben werde, die neue Türen öffnen können – um endlich Gewissheit über den Verbleib von Scarlett zu bekommen. Vier Wochen lang wurden die Bilder von Scarlett Salice aus dem ostwestfälischen Bad Lippspringe und auch von Hilal Ercan aus Hamburg im vergangenen Jahr auf den Flaschen abgedruckt.

Scarlett Salice war im September 2020 von einer Wanderung im Südschwarzwald nicht zurückgekehrt. Die damals zehnjährige Hilal Ercan verschwand 1999 in einem Einkaufszentrum in Hamburg. Auch die Polizei hat mit großen Aktionen nach den beiden Frauen gesucht.