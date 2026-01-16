Hier machen Menschen aus Baden-Württemberg Urlaub

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen aus Baden-Württemberg machen gerne Urlaub im Ausland. 78 Prozent der Reisen mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen haben Ziele außerhalb von Deutschland, wie eine Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Fast die Hälfte dieser Auslandsreisen ging 2024 ans Mittelmeer. Zu den beliebtesten Zielen gehörten Spanien, Italien, Frankreich und die Türkei.

Zahlreiche Menschen im Südwesten zieht es aber auch nicht in die Ferne: 22 Prozent der längeren Urlaubsreisen gehen ins Inland, 4,5 Prozent sogar in das eigene Bundesland. Damit kurbeln die Menschen im Südwesten auch die heimische Tourismusbranche an: Ein Viertel der Urlaubsreisen nach Baden-Württemberg wird demnach von Menschen gemacht, die auch dort wohnen.

Das CMT-Partnerland ist in diesem Jahr Angola. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

2025 entfielen auf die Menschen aus dem Südwesten insgesamt mehr als neun der bundesweit rund 69 Millionen längeren Urlaubsreisen. Nach vorläufigen Zahlen entspricht das einem Anteil von etwa 14 Prozent.

Reisemesse CMT beginnt am Samstag

Studienautor Martin Lohmann stellte die Ergebnisse der Analyse vor Beginn der Messe CMT (Caravan, Motor und Touristik) in Stuttgart vor. Diese öffnet am Samstag ihre Türen. Die Schau dauert bis zum 25. Januar und ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Im vergangenen Jahr hatten rund 260.000 Menschen die CMT besucht. Auf dem Messegelände in Stuttgart präsentieren sich mehr als 1.500 Ausstellerinnen und Aussteller. Das diesjährige Partnerland ist Angola.