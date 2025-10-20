Herrenknecht legt im Blumenkübel-Streit nach: »Rotes Tuch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Streit zwischen der badischen Gemeinde Schwanau und dem Unternehmer Martin Herrenknecht bleiben das Rathaus und der Maschinenhersteller unversöhnlich. Bürgermeister Marco Gutmann (parteilos) betonte laut »Südwest Presse«, er sei zwar bereit, eine Lösung zu finden, es gebe auch bereits Ideen. »Wenn das aber nicht funktioniert, bin ich in der Pflicht, Recht und Ordnung herzustellen.« Herrenknecht hingegen kündigte erneut an, es würden wieder Blumenkübel entfernt werden, sollte die Gemeinde weitere aufstellen. »Die Kübel sind für mich ein rotes Tuch«, sagte er.

Der Familienkonzern Herrenknecht hatte bestätigt, dass der Gründer mehrere Pflanzenbehälter entfernen ließ. Diese könnten seine Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit gefährden. Für den Unternehmer steht fest: »Wenn die jetzt neue Kübel da hinstellen, dann sind die am nächsten Tag alle beim Landratsamt. Die wird der Herrenknecht wieder abbauen, damit die Sesselfurzer endlich mal merken, worum es geht in Deutschland«, sagte Herrenknecht der »Südwest Presse«.

Rund 20 Blumenkübel waren vor rund zwei Monaten in der kleinen Gemeinde südlich von Offenburg auf den Durchgangsstraßen aufgestellt worden, die weiter zum Werksgelände der Herrenknecht AG führen. Ein Teil der Behälter, die zur Beruhigung des Verkehrs vor und hinter Parkbuchten aufgestellt worden waren, steht laut Unternehmen nun bei Herrenknecht. Das Unternehmen stellt große Tunnelbohrmaschinen her und beschäftigt rund 5.000 Menschen.