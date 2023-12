Aktuell Land

Herrenberg wählt Nico Reith zu neuem Oberbürgermeister

Nico Reith (parteilos) hat die Oberbürgermeisterwahl in Herrenberg (Kreis Böblingen) gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erreichte er 72,48 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Website mitteilte. Reith tritt damit die Nachfolge von Thomas Sprißler (Freie Wähler) an. Er war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten.