Herbe Heimpleite für Waldhof Mannheim gegen Rostock

Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit einer deutlichen 0:4 (0:2)-Niederlage gegen den FC Hansa Rostock wohl final aus dem Rennen um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Vor 13.869 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion erzielten Jonas Dirkner (12.), Andreas Vogtsammer (30.), Emil Holten (75.) und Christian Kinsombi (85.) die Tore für die klar besseren Gäste. Bereits in der ersten Hälfte sah Waldhofs Emmanuel Iwe wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte (30.). Die Mannheimer sind nach dem 21. Spieltag nur Tabellen-Zwölfter.

Das Waldhof-Team präsentierte sich gegen den FC Hansa nach der 2:5-Niederlage in Verl zum Start ins neue Jahr nicht wirklich verbessert. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz war einmal mehr im Angriff insgesamt zu harmlos. Die erste echte Chance vergab Felix Lohkemper nach einer Ecke erst in der 59. Minute.

Rostock war in fast allen Belangen überlegen und spielte im Stil einer Spitzenmannschaft. Der Waldhof, bei dem Neuverpflichtung Lovis Bierschenk sein Debüt gab, verlor zu Beginn der zweiten Hälfte verletzungsbedingt den von Erstligist Union Berlin ausgeliehenen Innenverteidiger Oluwaseun Ogbemudia.