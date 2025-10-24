Henriksen und seine Dauerspieler: »Ein bisschen verrückt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 kommt angesichts der Terminhatz in drei Fußball-Wettbewerben selbst etwas durcheinander. »Wir haben vier Spiele in zehn Tagen, das ist ein bisschen verrückt«, sagte der Trainer in der Pressekonferenz am Freitag.

Die Mainzer treten am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga beim VfB Stuttgart an - und empfangen die Schwaben nur drei Tage später erneut zum Duell im DFB-Pokal. Auf die Frage, ob er beide Spiele gegen Stuttgart gleich vorbereite, antwortete der Däne: »Großartige Frage, ich habe keine Ahnung.« Henriksen stellte allerdings klar, dass die Bundesliga das Wichtigste sei. »Das hat hohe Priorität für uns.«

Henriksen: »Alle sind fit«

Mit vier Punkten aus sieben Spielen ist Mainz in jener Bundesliga bislang enttäuschend unterwegs. In Europa läuft es besser, am Donnerstagabend gelang beim 1:0 gegen HSK Zrinjski Mostar der zweite Erfolg in der Conference League. »Wir haben gewonnen, das war wichtig. Jetzt müssen wir auch in Stuttgart gewinnen«, forderte Henriksen.

Die Rotation dürfte er nach dem mageren Erfolg gegen Bosniens Meister wohl fast vollständig zurückdrehen. Im Vergleich zum 3:4 gegen Bayer Leverkusen hatte Henriksen gegen Mostar neun Neue gebracht. Unter anderem Nadiem Amiri und Paul Nebel werden zurück in der ersten Elf erwartet. Große Personalsorgen hat der Cheftrainer nicht. »Alle sind fit. Es sieht sehr, sehr gut aus«, sagte Henriksen.