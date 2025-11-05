Helikopter kreist nach Schüssen über Bruchsal

Die Polizei war am Abend unter anderem mit einem Hubschrauber auf der Suche nach dem Schützen. (Symbolbild)

Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat die Polizei unter anderem mit einem Helikopter nach dem Schützen gesucht. Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Schüsse sollen aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein. Bislang verlief die Suche ohne konkretes Ergebnis. Zuerst berichteten die »Badische Neueste Nachrichten«. Unter anderem ließen gefundene Hülsen vor Ort auf eine Schreckschusspistole schließen.