Heizung defekt – mehrere Menschen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen des Verdachts einer kaputten Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in Gutach (Ortenaukreis) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Drei Menschen, darunter ein Rettungssanitäter, wurden in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Eine Familie habe am Sonntagmittag in dem Haus Unwohlsein empfunden und den Rettungsdienst gerufen, teilte die Polizei mit. Dieser hatte zunächst keine Ursache gefunden. Am späten Abend klagte die Familie erneut – diesmal über Atemnot, Kopfschmerzen und Schwindel, woraufhin die Rettungskräfte wieder anrückten. Diesmal löste ein Alarmmelder des Rettungsdienstes aus und wies auf austretendes Kohlenstoffmonoxid hin. Die Feuerwehr räumte und überprüfte das Gebäude am Abend, 14 Menschen mussten evakuiert werden.

Das Haus wurde zunächst beschlagnahmt, die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Prüfungen am folgenden Morgen ergaben, dass vermutlich wegen eines technischen Defekts Gas ausgetreten war, wie es weiter hieß. Nachdem kein Kohlenstoffmonoxid mehr gemessen werden konnte und die Heizungsanlage getestet worden war, konnten die Bewohner zurück in das Gebäude.