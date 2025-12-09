Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Heimische Produktion an Weihnachtssternen geht zurück

Sie sind leuchtend Rot und schmücken gerade zahlreiche Häuser im Südwesten: die Weihnachtssterne. Aber es werden weniger davon in Baden-Württemberg erzeugt.

Eine Frau hält einen roten Weihnachtsstern in ihren Händen
Klassiker der Adventsdekoration: der Weihnachtsstern. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/DPA
In Baden-Württemberg werden weniger Weihnachtssterne hergestellt. Im Jahr 2025 haben Gärtnereien und Betriebe im Land knapp 1,8 Millionen der verkaufsfertigen Zimmerpflanzen produziert, wie das Statistische Landesamt feststellt. Das sind acht Prozent weniger als bei der vorigen Erhebung 2021. 

Die Zahl der Gärtnereien und Zierpflanzenbetriebe in Baden-Württemberg, die verkaufsfertige Weihnachtssterne anbieten, ging im gleichen Zeitraum um 21 Prozent zurück. Die Zierpflanzenerhebung findet alle fünf Jahre statt.

Dennoch bilden Weihnachtssterne mit 28 Prozent den größten Anteil der erzeugten Zimmerpflanzen in Baden-Württemberg. Weihnachtssterne (»Euphorbia pulcherrima«) gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen in der Vorweihnachtszeit.

