Heilbronn: Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto

Die Polizei sucht nach dem oder der Unbekannten, die beim ersten Unfall geholfen hatte, den Wagen wieder auf die Straße zu ziehen. (Symbolbild)

Ein Autofahrer hat seiner Beifahrerin im Streit während der Fahrt in Heilbronn ins Gesicht geschlagen und zwei Jugendliche am Straßenrand mit dem Wagen erfasst. Eine 17-Jährige wurde schwer, ein 14-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab, erfasste die Jugendlichen und krachte in die Böschung. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt.

Ermittlungen zufolge war dies nicht sein erster Unfall am Samstag: Vermutlich auf dem Rückweg von einem Weihnachtsmarkt kam der 33 Jahre alte Fahrer mit dem Wagen von der Straße ab und wurde von einem Unbekannten mit Hilfe einer Öse und eines Seils zurück auf die Straße gezogen. Die Polizei sucht derzeit nach dem Unbekannten.

Am Auto waren Kennzeichen angebracht, die nicht für das Auto ausgegeben wurden. Zudem besaß der 33-Jährige keine Fahrerlaubnis. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von mehr als einem Promille festgestellt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 3.000 Euro.